Феррер оценил готовность Алькараса и Надаля к выступлению в парном разряде на ОИ-2024

Бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос» — 2013 Давид Феррер поделился ожиданиями от выступлений Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Они играют очень хорошо. Карлос и Рафа очень хорошо адаптировались, и с точки зрения тенниса они могут отлично выступить в паре», — приводит слова Феррера Eurosport.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. Участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Отметим, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.