Рублёв — Серундоло: россиянин уступил в первом сете 1/2 финала турнира в Умаге

Сегодня, 26 июля, в матче 1/2 финала грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия) встречаются девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 37-й номер рейтинга АТР аргентинец Франсиско Серундоло. Представитель Аргентины одержал победу в первом сете со счётом 7:6.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и аргентинским теннисистами.
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Теннисисты играли между собой дважды на турнирах АТР, по личным встречам равенство — 1-1. Серундоло уверенно победил во втором круге Гамбурга 2022 года со счётом 6:4, 6:2, а Рублёв в борьбе взял реванш в полуфинале Бостада в 2023 году — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3.
Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.
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