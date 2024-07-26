БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем

Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович дал комментарий по поводу ухода британца Энди Маррея на пенсию.

«Я слышал новости об Энди и надеюсь, что прощание с ним в его последнем соревновательном матче на Олимпиаде будет выглядеть наилучшим образом для него и его страны.

Он — легенда нашего спорта и невероятно важный игрок для мирового тенниса», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Энди Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Золото Олимпиады игрок добыл в 2012 и 2016 годах. Теннисист ранее объявил, что Игры-2024 в Париже станут последним турниром в его карьере.

Маррею 37 лет. Он дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).

Материалы по теме
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Наши в Париже-2024: весь состав россиян на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android