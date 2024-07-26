Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович дал комментарий по поводу ухода британца Энди Маррея на пенсию.
«Я слышал новости об Энди и надеюсь, что прощание с ним в его последнем соревновательном матче на Олимпиаде будет выглядеть наилучшим образом для него и его страны.
Он — легенда нашего спорта и невероятно важный игрок для мирового тенниса», — приводит слова Джоковича Sky Sports.
Энди Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Золото Олимпиады игрок добыл в 2012 и 2016 годах. Теннисист ранее объявил, что Игры-2024 в Париже станут последним турниром в его карьере.
Маррею 37 лет. Он дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).