Новак Джокович высказался по поводу завершения карьеры Энди Марреем

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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович дал комментарий по поводу ухода британца Энди Маррея на пенсию.

«Я слышал новости об Энди и надеюсь, что прощание с ним в его последнем соревновательном матче на Олимпиаде будет выглядеть наилучшим образом для него и его страны.

Он — легенда нашего спорта и невероятно важный игрок для мирового тенниса», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Энди Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Золото Олимпиады игрок добыл в 2012 и 2016 годах. Теннисист ранее объявил, что Игры-2024 в Париже станут последним турниром в его карьере.

Маррею 37 лет. Он дважды выигрывал Уимблдон (2013, 2016) и один раз становился победителем US Open (2016).