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Джокович: надеюсь, Надаль будет продолжать играть ради тенниса

Джокович: надеюсь, Надаль будет продолжать играть ради тенниса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович дал комментарий по поводу испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Надаль не сказал, когда будет его последний турнир, так что, надеюсь, ради спорта он сможет продолжать», — приводит слова Джоковича Sky Sports.

Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года. Надаль выступит в одиночном турнире и в парном разряде вместе с Карлосом Алькарасом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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