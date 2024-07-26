Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия).

В матче 1/2 финала он в двух сетах уступил аргентинскому теннисисту Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представителя Аргентины.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Серундоло четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.