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Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге

Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия).

В матче 1/2 финала он в двух сетах уступил аргентинскому теннисисту Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представителя Аргентины.

Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Франсиско Серундоло
37
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Серундоло четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.

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