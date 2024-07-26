Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Умаге
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия).
В матче 1/2 финала он в двух сетах уступил аргентинскому теннисисту Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представителя Аргентины.
Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:10 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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37
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Серундоло четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.
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