Андрей Рублёв вылетел с третьего турнира подряд, проигрывая аргентинцу

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в третьем турнире подряд завершает выступление, проигрывая представителю Аргентины. Сегодня, 26 июля, россиянин на турнире в Умаге (Хорватия) в двух сетах уступил Франсиско Серундоло — 6:7, 4:6.

До этого Рублёв проигрывал Франсиско Комесанье на Уимблдоне и Тиаго Аугустино Тиранте на турнире в Бостаде (Швеция).

Напомним, турнир в Умаге с призовым фондом € 579 320 проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом является австралийский теннисист Алексей Попырин, который в прошлогоднем финале обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

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Зверев делает причёску Рублёву перед тренировкой: