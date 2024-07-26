Андрей Рублёв вылетел с третьего турнира подряд, проигрывая аргентинцу
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в третьем турнире подряд завершает выступление, проигрывая представителю Аргентины. Сегодня, 26 июля, россиянин на турнире в Умаге (Хорватия) в двух сетах уступил Франсиско Серундоло — 6:7, 4:6.
Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:10 МСК
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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37
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
До этого Рублёв проигрывал Франсиско Комесанье на Уимблдоне и Тиаго Аугустино Тиранте на турнире в Бостаде (Швеция).
Напомним, турнир в Умаге с призовым фондом € 579 320 проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом является австралийский теннисист Алексей Попырин, который в прошлогоднем финале обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
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Зверев делает причёску Рублёву перед тренировкой:
Комментарии
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