«Надеюсь на ещё один титул». Берреттини — о выходе в финал в Китцбюэле

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу выхода в финал турнира в Китцбюэле (Австрия). Сегодня, 26 июля, он обыграл 116-го номера рейтинга ATP Янника Ханфмана из Германии со счётом 6:4, 6:4.

«Я чувствую себя очень хорошо. Конечно, есть усталость из-за того, что за моими плечами было много матчей, но это хорошее чувство. Это скорее не физическая, а ментальная усталость. Но именно к этому я стремился перед турниром, надеясь провести как можно больше матчей. Это были замечательные две недели, и надеюсь, что завтра я завоюю ещё один титул, вот к чему я стремлюсь», — приводит слова Берреттини ATP Tour.

В матче за титул чемпиона соревнований в Кицбюэле Берреттини встретится с победителем встречи между французским теннисистом, 91-й ракеткой мира Уго Гастоном и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (77-й в мировом рейтинге ATP).