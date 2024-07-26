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«Надеюсь на ещё один титул». Берреттини — о выходе в финал в Китцбюэле

«Надеюсь на ещё один титул». Берреттини — о выходе в финал в Китцбюэле
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался по поводу выхода в финал турнира в Китцбюэле (Австрия). Сегодня, 26 июля, он обыграл 116-го номера рейтинга ATP Янника Ханфмана из Германии со счётом 6:4, 6:4.

Кицбюэль. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 13:40 МСК
Янник Ханфман
116
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Я чувствую себя очень хорошо. Конечно, есть усталость из-за того, что за моими плечами было много матчей, но это хорошее чувство. Это скорее не физическая, а ментальная усталость. Но именно к этому я стремился перед турниром, надеясь провести как можно больше матчей. Это были замечательные две недели, и надеюсь, что завтра я завоюю ещё один титул, вот к чему я стремлюсь», — приводит слова Берреттини ATP Tour.

В матче за титул чемпиона соревнований в Кицбюэле Берреттини встретится с победителем встречи между французским теннисистом, 91-й ракеткой мира Уго Гастоном и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (77-й в мировом рейтинге ATP).

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