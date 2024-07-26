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Андреева — Аванесян: 21-летняя теннисистка выиграла первый сет

Андреева — Аванесян: 21-летняя теннисистка выиграла первый сет
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В эти минуты в Яссах (Румыния) проходит финальный матч грунтового турнира среди женщин, в котором встречаются две российские теннисистки: 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Первый сет завершился в пользу более зрелой спортсменки — 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		0
7 		1
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Примечательно, что Андреева вела со счётом 4-2 и имела два брейк-пойнта в седьмом гейме, однако не смогла их реализовать, после чего Аванесян удалось переломить ход встречи в свою пользу.

В апреле этого года Андреева и Аванесян проводили матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором победу одержала Мирра Андреева — 7:5, 6:4.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

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