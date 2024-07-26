Андреева — Аванесян: 21-летняя теннисистка выиграла первый сет

В эти минуты в Яссах (Румыния) проходит финальный матч грунтового турнира среди женщин, в котором встречаются две российские теннисистки: 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Первый сет завершился в пользу более зрелой спортсменки — 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Примечательно, что Андреева вела со счётом 4-2 и имела два брейк-пойнта в седьмом гейме, однако не смогла их реализовать, после чего Аванесян удалось переломить ход встречи в свою пользу.

В апреле этого года Андреева и Аванесян проводили матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором победу одержала Мирра Андреева — 7:5, 6:4.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.