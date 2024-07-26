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Серундоло поделился эмоциями после победы над Рублёвым на турнире в Умаге

Серундоло поделился эмоциями после победы над Рублёвым на турнире в Умаге
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37-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло поделился эмоциями после победы над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представителя Аргентины.

Умаг. 1/2 финала
26 июля 2024, пятница. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Франсиско Серундоло
37
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Я очень счастлив, Андрей — невероятный игрок, он входит в топ-10 рейтинга. Люблю эту страну. Я сыграл девять матчей и все выиграл. Надеюсь, завтра я смогу завершить свою неделю ещё одной победой и ещё одним титулом в Хорватии», — приводит слова Серундоло официальный сайт ATP.

Турнир в Умаге проходит с 21 по 27 июля, призовой фонд соревнований составляет € 579 тыс. В 2023 году чемпионом Умага стал австралиец Алексей Попырин.

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