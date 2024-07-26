Андреева — Аванесян: 17-летняя россиянка взяла медицинский тайм-аут во втором сете

В эти минуты в Яссах (Румыния) проходит финальный матч грунтового турнира среди женщин, в котором встречаются две российские теннисистки: 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Первый сет завершился в пользу Аванесян — 7:5.
Во время второго сета 32-ракетка мира начала испытывать проблемы с левой ногой, после чего взяла медицинский тайм-аут.На данный момент Андреева имеет преимущество в один брейк и выигрывает со счётом 4:3.
После недолгой паузы матч продолжился.
Напомним, Андреева должна выступать на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Фото: Кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.
- 26 июля 2024
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