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Андреева — Аванесян: 17-летняя россиянка взяла медицинский тайм-аут во втором сете

Андреева — Аванесян: 17-летняя россиянка взяла медицинский тайм-аут во втором сете
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В эти минуты в Яссах (Румыния) проходит финальный матч грунтового турнира среди женщин, в котором встречаются две российские теннисистки: 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Первый сет завершился в пользу Аванесян — 7:5.

Во время второго сета 32-ракетка мира начала испытывать проблемы с левой ногой, после чего взяла медицинский тайм-аут.На данный момент Андреева имеет преимущество в один брейк и выигрывает со счётом 4:3.

После недолгой паузы матч продолжился.

Напомним, Андреева должна выступать на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 2
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

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