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Мирра Андреева сравняла счёт в финальном матче с Элиной Аванесян в Яссах

Мирра Андреева сравняла счёт в финальном матче с Элиной Аванесян в Яссах
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В эти минуты в Яссах (Румыния) проходит финальный матч грунтового турнира среди женщин, в котором встречаются две российские теннисистки: 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Вторый сет остался за Андреевой — 7:5. Счёт в матче стал 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 2
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Во время второго сета Андреева также взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

В апреле этого года Андреева и Аванесян проводили матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором победу одержала Мирра Андреева — 7:5, 6:4.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходит с 21 по 26 июля. Действующей чемпионкой соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

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