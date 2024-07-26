Определилась сетка турнира в Вашингтоне, на котором выступят четыре российские теннисистки

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). На турнире примут участие как минимум четыре российские теннисистки – Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Вторая сеяная Дарья Касаткина и третья сеяная Людмила Самсонова начнут соревнования со стадии второго круга. Соперницей Самсоновой по 1/8 финала может стать испанская теннисистка Паула Бадоса. Касаткина может встретиться с украинкой Лесей Цуренко.

Анастасия Потапова в первом круге сыграет с Тэйлор Таунсенд (США), а Анастасия Павлюченкова встретится с американкой Эшлин Крюгер.

Напомним, соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне пройдут на хардовом покрытии с 21 июля по 4 августа.