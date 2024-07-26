Мирра Андреева стала победительницей турнира в Яссах, обыграв в финале Элину Аванесян

Завершился финальный матч грунтового турнира в Яссах (Румыния), в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0. 21-летняя россиянка снялась в финальном сете из-за травмы.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. У Андреевой за весь матч ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Аванесян также не выполнила ни одного эйса, при этом допустив три двойные ошибки и реализовав 5 брейк-пойнтов из 10.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).