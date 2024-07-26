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Фото: объятия Андреевой и Аванесян после финала турнира в Яссах

Завершился финальный матч грунтового турнира в Яссах (Румыния), в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Спортсменки тепло поблагодарили друг друга по окончании матча.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Андреевой. Элина Аванесян снялась в финальном сете из-за травмы. Мирра Андреева одержала свою первую победу в турнире на уровне WTA.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).