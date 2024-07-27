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Мирра Андреева стала самой молодой обладательницей титула за три года

Мирра Андреева стала самой молодой обладательницей титула за три года
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой обладательницей титула на уровне WTA за три года.

Андреевой 17 лет 90 дней. Американка Кори Гауфф в 2021-м победила в Парме в возрасте 17 лет 70 дней.

Напомним, 32-ракетка мира встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0. 21-летняя россиянка снялась в финальном сете из-за травмы.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. У Андреевой за весь матч ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Аванесян также не выполнила ни одного эйса, при этом допустив три двойные ошибки и реализовав 5 брейк-пойнтов из 10.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

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