Мирра Андреева стала самой молодой обладательницей титула за три года

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой обладательницей титула на уровне WTA за три года.
Андреевой 17 лет 90 дней. Американка Кори Гауфф в 2021-м победила в Парме в возрасте 17 лет 70 дней.
Напомним, 32-ракетка мира встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0. 21-летняя россиянка снялась в финальном сете из-за травмы.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. У Андреевой за весь матч ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Аванесян также не выполнила ни одного эйса, при этом допустив три двойные ошибки и реализовав 5 брейк-пойнтов из 10.
Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.
Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
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