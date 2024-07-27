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Андреева повторила свой личный рекорд, одержав пятую победу подряд

Андреева повторила свой личный рекорд, одержав пятую победу подряд
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева повторила свой личный рекорд, одержав пятую победу подряд. Вчера, 26 июля, она обыграла соотечественницу Элину Аванесян в финале грунтового турнира в Яссах (Румыния). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 4:0. Аванесян не смогла продолжить матч из-за травмы.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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