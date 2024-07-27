17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой в сезоне, выигравшей первый титул. Вчера, 26 июля, она победила соотечественницу Элину Аванесян в финале грунтового турнира в Яссах (Румыния). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 4:0. Аванесян не смогла продолжить матч из-за травмы.

Ранее свои первые титулы выиграли Эмма Наварро (Хобарт), Диана Шнайдер (Хуахин), Юань Юэ (Остин) и Питон Стирнс (Рабат).

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).