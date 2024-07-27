Мирру Андрееву наградили за первую победу в турнире на уровне WTA

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева была награждена за победу на турнире в Яссах (Румыния). Напомним, в финале 32-я ракетка мира оказалась сильнее соотечественницы Элины Эванесян (5:7, 7:5, 4:0).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. У Андреевой за весь матч ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Аванесян также не выполнила ни одного эйса, при этом допустив три двойные ошибки и реализовав 5 брейк-пойнтов из 10.

Турнир в Яссах с призовым фондом € 232 244 проходил с 21 по 26 июля. Предыдущим победителем соревнований является румынская теннисистка Ана Богдан.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).