Мирра Андреева иронично высказалась о победе на турнире в Яссах

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы в финале грунтового турнира в Яссах (Румыния). Встреча с соотечественницей Элиной Аванесян, которая не смогла продолжить матч из-за травмы, завершилась со счётом 5:7, 7:5, 4:0.

«Хочу поблагодарить себя за то, что всегда боролась до конца. Спасибо всем болельщикам. Это особенная неделя для меня. Она надолго останется в моём сердце», — сказала Андреева в интервью на корте.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).