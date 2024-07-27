БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Андреевой над Аванесян в финале грунтового турнира в Яссах

Видеообзор победы Андреевой над Аванесян в финале грунтового турнира в Яссах
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 26 июля, завершился финальный матч грунтового турнира в Яссах (Румыния), в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0. 21-летняя россиянка снялась в финальном сете из-за травмы.

Яссы. Финал
26 июля 2024, пятница. 21:15 МСК
Мирра Андреева
32
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Элина Аванесян
76
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Андреевой и Аванесян на турнире в Яссах.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Материалы по теме
Мирра Андреева иронично высказалась о победе на турнире в Яссах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android