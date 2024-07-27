Видеообзор победы Андреевой над Аванесян в финале грунтового турнира в Яссах

Вчера, 26 июля, завершился финальный матч грунтового турнира в Яссах (Румыния), в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Элиной Аванесян. Счёт встречи — 5:7, 7:5, 4:0. 21-летняя россиянка снялась в финальном сете из-за травмы.
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Андреевой и Аванесян на турнире в Яссах.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Напомним, Андреева выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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