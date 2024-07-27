Ринки Хидзиката — Даниил Медведев: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 27 июля, состоится теннисный матч 1-го круга Олимпийских игр 2024 года, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев и представитель Австралии Ринки Хидзиката. Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. С 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 будет проводиться теннисный турнир, участники которого разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Медведев осваивает олимпийский грунт: