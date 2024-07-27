Карлос Алькарас — Хэйди Хабиб: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 27 июля, на грунтовых кортах Парижа пройдут матчи 1-го круга мужского одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 года. Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас встретится ливанским теннисистом Хэйди Хабибом. Игра состоится на корте «Сюзанн Ленглен» и начнётся не ранее 14:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Алькарас выступит не только в одиночном разряде, но и в парном вместе с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем.

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. С 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 будет проводиться теннисный турнир, участники которого разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

В теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпиаде-2024: