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Новак Джокович – Мэттью Эбден: во сколько начало матча 1-го круга Олимпиады 2024, где смотреть

Новак Джокович — Мэттью Эбден: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 27 июля, на грунтовых кортах Парижа пройдут матчи 1-го круга мужского одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 года. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович встретится с австралийским теннисистом Мэттью Эбденом. Игра состоится на корте «Филиппа Шатрье» и начнётся не ранее 14:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года.

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. С 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 будет проводиться теннисный турнир, участники которого разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

В теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Календарь Олимпиады-2024 (м)
Турнирная сетка Олимпиады-2024 (м)
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