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17-летняя Андреева поделилась ожиданиями от выступления на Олимпиаде в Париже

17-летняя Андреева поделилась ожиданиями от выступления на Олимпиаде в Париже
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от выступлений на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Париж занимает особое место в моем сердце. Я получаю удовольствие от игры там на грунте. Может быть, я получила немного уверенности после победы в Румынии и после успешного выступления на Roland Garros. Постараюсь не сильно задумываться, но думаю, что способна показать отличный уровень тенниса на Олимпиаде», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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