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Ига Свёнтек — Ирина Бегу: во сколько начало матча 1/32 финала Олимпиады-2024, где смотреть

Ига Свёнтек — Ирина Бегу: во сколько начало матча 1/32 финала Олимпиады-2024, где смотреть
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир в одиночном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/32 финала).

Первая ракетка мира и первая сеяная на турнире Ига Свёнтек из Польши сыграет с румынской теннисисткой Ириной Бегу (136-й номер рейтинга WTA), начало встречи ориентировочно запланировано на 13:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

На олимпийском теннисном турнире в женском одиночном разряде сыграют три представительницы России — 23-я ракетка мира Диана Шнайдер (15-й посев), 28-я в мировой классификации Екатерина Александрова и 32-я в рейтинге WTA Мирра Андреева.

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Теннис (ж), ОИ-2024, турнирная сетка
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