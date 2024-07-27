Элизабетта Коччаретто — Диана Шнайдер: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир в одиночном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/32 финала).

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер (15-й посев на турнире) сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии, которая в рейтинге WTA находится на 46-й строчке. Начало встречи ориентировочно запланировано на 14:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Также на олимпийском теннисном турнире в женском одиночном разряде сыграют ещё две представительницы России — 28-я в мировой классификации Екатерина Александрова и 32-я в рейтинге WTA Мирра Андреева.