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Элизабетта Коччаретто — Диана Шнайдер: во сколько начало матча 1/32 финала Олимпиады-2024, где смотреть

Элизабетта Коччаретто — Диана Шнайдер: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир в одиночном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/32 финала).

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер (15-й посев на турнире) сыграет с Элизабеттой Коччаретто из Италии, которая в рейтинге WTA находится на 46-й строчке. Начало встречи ориентировочно запланировано на 14:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
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Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Также на олимпийском теннисном турнире в женском одиночном разряде сыграют ещё две представительницы России — 28-я в мировой классификации Екатерина Александрова и 32-я в рейтинге WTA Мирра Андреева.

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