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Александрова / Веснина — Мухова / Носкова: во сколько начало матча 1/16 финала Олимпиады-2024, где смотреть

Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть
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27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/16 финала).

Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, сыграет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Начало встречи ориентировочно запланировано на 16:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Екатерина Александрова на олимпийском теннисном турнире сыграет также и в женском одиночном разряде, Елена Веснина — только в парном. Помимо Александровой, в одиночном разряде сыграют ещё две представительницы России — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Андреева также сыграет в миксте, где её напарником будет Даниил Медведев.

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