Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/16 финала).
Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, сыграет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Начало встречи ориентировочно запланировано на 16:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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Екатерина Александрова на олимпийском теннисном турнире сыграет также и в женском одиночном разряде, Елена Веснина — только в парном. Помимо Александровой, в одиночном разряде сыграют ещё две представительницы России — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Андреева также сыграет в миксте, где её напарником будет Даниил Медведев.
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