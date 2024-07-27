Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Вашингтоне, где сыграют Рублёв, Хачанов и Карацев

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт параллельно с Олимпиадой-2024, с 29 июля по 4 августа.

Посев данных соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Он пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) – Артур Казо (Франция).

Вторым сеяным соревнований стал полуфиналист US Open 14-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Его первым соперником на турнире станет либо квалифаер/лаки-лузер, либо аргентинец Факундо Диас Акоста.

Отметим, что в Вашингтоне также сыграет серебряный призёр Олимпиады-2020 22-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов (3). Во втором круге соревнований он сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия, 95-я ракетка мира) – квалифаер/лаки-лузер.

Интересные матчи первого круга турнира в Вашингтоне:

Аслан Карацев (Россия) – Кристьян Гарин (Чили);

Райлли Опелка (США, WC) – Джеймс Дакворт (Австралия).