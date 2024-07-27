Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в мужском одиночном разряде

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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Даниил Медведев и Павел Котов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня на мужском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Первый круг, 27 июля (время начала матчей — московское, приблизительное):