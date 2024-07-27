Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в мужском одиночном разряде
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует мужской теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Даниил Медведев и Павел Котов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня на мужском теннисном турнире.
Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Первый круг, 27 июля (время начала матчей — московское, приблизительное):
- 13:00. Лучано Дардери (Италия) — Томми Пол (США).
- 13:00. Джек Дрэйпер (Великобритания) — Кей Нисикори (Япония).
- 14:30. Новак Джокович (Сербия) — Мэттью Эбден (Австралия).
- 14:30. Феликс Оже-Альяссим (канада) — Маркос Гирон (США).
- 14:30. Хэйди Хабиб (Ливан) — Карлос Алькарас (Испания).
- 16:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Стефанос Циципас (Греция).
- 16:00. Александр Бублик (Казахстан) — Тейлор Фритц (США).
- 17:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия).
- 17:30. Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниил Медведев (Россия).
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