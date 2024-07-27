Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском одиночном разряде

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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга соревнований, в которых примет участие в том числе и российская теннисистка Диана Шнайдер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня на женском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Первый круг, 27 июля (время начала матчей — московское, приблизительное):