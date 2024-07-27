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Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском одиночном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском одиночном разряде
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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга соревнований, в которых примет участие в том числе и российская теннисистка Диана Шнайдер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня на женском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Первый круг, 27 июля (время начала матчей — московское, приблизительное):

  • 13:00. Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия).
  • 13:00. Каролина Мухова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада).
  • 13:00. Елена Остапенко (Латвия) — Камилла Осорио-Серрано (Колумбия).
  • 13:00. Ига Свёнтек (Польша) — Ирина Бегу (Румыния).
  • 14:30. Дина Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
  • 14:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция).
  • 16:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Марта Костюк (Украина).
  • 21:30. Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия).
Олимпиада-2024, сетка женского теннисного турнира
Олимпиада-2024, календарь женского теннисного турнира
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Новости. Теннис
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