Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском одиночном разряде
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует женский теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга соревнований, в которых примет участие в том числе и российская теннисистка Диана Шнайдер.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей первого игрового дня на женском теннисном турнире.
Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Первый круг, 27 июля (время начала матчей — московское, приблизительное):
- 13:00. Ана Богдан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия).
- 13:00. Каролина Мухова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада).
- 13:00. Елена Остапенко (Латвия) — Камилла Осорио-Серрано (Колумбия).
- 13:00. Ига Свёнтек (Польша) — Ирина Бегу (Румыния).
- 14:30. Дина Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
- 14:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция).
- 16:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Марта Костюк (Украина).
- 21:30. Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия).
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