Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в мужском парном разряде

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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга в мужском и женском одиночном и парном разрядах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня в парном разряде среди мужчин.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля (время начала матчей приблизительное):