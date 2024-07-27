Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в мужском парном разряде
Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга в мужском и женском одиночном и парном разрядах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня в парном разряде среди мужчин.
Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля (время начала матчей приблизительное):
- 13:00. Доминик Кёпфер/Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия).
- 14:30. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) - Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс (Испания).
- 17:30. Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) - Артюр Фис/Уго Умбер (Франция).
- 20:00. Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина) — Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания).
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