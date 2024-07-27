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Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей 27 июля в женском парном разряде
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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартует теннисный турнир. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» пройдут матчи первого круга в мужском и женском одиночном и парном разрядах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня в парном разряде среди женщин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля (время начала матчей приблизительное):

  • 16:00 мск. Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия).
  • 16:00 мск. Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия).
  • 17:30 мск. Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Эллен Перес/Дарья Сэвилл (Австралия).
  • 17:30 мск. Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада) — Клара Бюрель/Варвара Грачёва (Франция).
  • 17:30 мск. Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) - Эрин Рутлифф/Лулу Сун (Новая Зеландия).
Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в женском парном разряде
Олимпиада-2024, теннис: календарь турнира в женском парном разряде
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