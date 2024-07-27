БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Серена Уильямс чуть не упала в Сену во время церемонии открытия Олимпиады-2024

Фото: Серена Уильямс чуть не упала в Сену во время церемонии открытия Олимпиады-2024
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс попала в неприятный инцидент во время церемонии открытия летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которая прошла вчера, 26 июля.

Серену укачало во время пребывания на специальной лодке, которые участвовали в церемонии на реке Сене. Река волновалась в момент торжества, резкая волна немного сбила с толку легендарную теннисистку, она покачнулась в сторону открытого водного пространства, после чего ухватилась рукой за стоявшую рядом помощницу.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

Материалы по теме
Шнайдер рвётся во второй круг Олимпиады-2024! Также играют Медведев, Котов, Веснина. LIVE!
Live
Шнайдер рвётся во второй круг Олимпиады-2024! Также играют Медведев, Котов, Веснина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android