Начало теннисного турнира ОИ-2024 на открытых кортах было перенесено на 1,5 часа

Начало матчей теннисного турнира на открытых кортах в рамках летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) было перенесено организаторами на 1,5 часа из‑за дождя. При этом на двух кортах («Шатрье» и «Ленглен»), оснащённых крышей, встречи начались по расписанию.

Сегодня, 27 июля, в мужской одиночном разряде сыграют россияне Павел Котов и Даниил Медведев, в женском — Диана Шнайдер, в женском парном — Елена Веснина/Екатерина Александрова.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.