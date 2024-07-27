Ига Свёнтек обыграла румынку Бегу в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже
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Завершился первый матч теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В женском одиночном разряде первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над 136-м номером рейтинга WTA румынкой Ириной Бегу со счётом 6:2, 7:5.
Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Ирина Бегу
И. Бегу
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Польская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%). На счету Бегу два эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).
Во втором раунде соревнований в Париже Свёнтек сыграет с победительницей встречи между 52-й ракеткой мира француженкой Диан Парри и Надией Подороской из Аргентины (85-я в рейтинге WTA).
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