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Ига Свёнтек обыграла румынку Бегу в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже

Ига Свёнтек обыграла румынку Бегу в первом круге теннисного турнира Олимпиады в Париже
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Завершился первый матч теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В женском одиночном разряде первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над 136-м номером рейтинга WTA румынкой Ириной Бегу со счётом 6:2, 7:5.

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Польская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%). На счету Бегу два эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).

Во втором раунде соревнований в Париже Свёнтек сыграет с победительницей встречи между 52-й ракеткой мира француженкой Диан Парри и Надией Подороской из Аргентины (85-я в рейтинге WTA).

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (Ж)
Олимпиада-2024, теннис: расписание (ж)
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