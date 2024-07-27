Маттео Берреттини выиграл турнир ATP-250 в Кицбюэле

50-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он в двух сетах обыграл 91-ю ракетку мира Юго Гастона из Франции — 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Берреттини восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и показал 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (4/4). На счету Гастона три эйса, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).

Это девятый титул итальянского теннисиста на турнирах уровня ATP в одиночном разряде. Также в 2021 году он вышел в финал Уимблдонского турнира, в котором уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 7:6(7:4), 4:6, 4:6, 3:6.