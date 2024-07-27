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Маттео Берреттини выиграл турнир ATP-250 в Кицбюэле

Маттео Берреттини выиграл турнир ATP-250 в Кицбюэле
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50-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он в двух сетах обыграл 91-ю ракетку мира Юго Гастона из Франции — 7:5, 6:3.

Кицбюэль. Финал
27 июля 2024, суббота. 14:10 МСК
Юго Гастон
91
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Маттео Берреттини
50
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Берреттини восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и показал 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (4/4). На счету Гастона три эйса, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).

Это девятый титул итальянского теннисиста на турнирах уровня ATP в одиночном разряде. Также в 2021 году он вышел в финал Уимблдонского турнира, в котором уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу — 7:6(7:4), 4:6, 4:6, 3:6.

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