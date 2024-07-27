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Новак Джокович разгромил Мэттью Эбдена в первом круге олимпийского турнира в Париже

Новак Джокович разгромил Мэттью Эбдена в первом круге олимпийского турнира в Париже
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Завершился матч первого круга мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2024 между второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийцем Мэттью Эбденом. Крупную победу одержал представитель Сербии — 6:0, 6:1.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 15:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

Встреча продолжалась 53 минуты. Сербский теннисист четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету австралийского теннисиста один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта (33%).

Во втором круге олимпийских соревнований Джокович встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и 83-й ракеткой мира Мартоном Фучовичем из Венгрии.

Олимпиада-2024, теннис:турнирная сетка (м)
Олимпиада-2024, теннис: расписание (м)
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