Новак Джокович разгромил Мэттью Эбдена в первом круге олимпийского турнира в Париже

Завершился матч первого круга мужского теннисного турнира на Олимпиаде-2024 между второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австралийцем Мэттью Эбденом. Крупную победу одержал представитель Сербии — 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 53 минуты. Сербский теннисист четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету австралийского теннисиста один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта (33%).

Во втором круге олимпийских соревнований Джокович встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и 83-й ракеткой мира Мартоном Фучовичем из Венгрии.