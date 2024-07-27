Эбден по ходу разгромного матча с Джоковичем предлагал зрителю выйти на корт вместо него
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970-я ракетка мира австралийский теннисист Мэттью Эбден не скрывал своего разочарования по ходу матча с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первом круге турнира в рамках Олимпиады-2024 в Париже (Франция).
Напомним, Джокович (2) разгромил Эбдена со счётом 6:0, 6:1.
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 15:20 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|6
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Мэттью Эбден
М. Эбден
По ходу встречи Эбден подошёл к трибунам и предложил одному из зрителей выйти на корт и сыграть вместо него.
Стоит отметить, что Эбден больше специализируется на парном теннисе. Он является третьей ракеткой мира среди парников.
Во втором круге олимпийских соревнований Джокович встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и 83-й ракеткой мира Мартоном Фучовичем из Венгрии.
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