Эбден по ходу разгромного матча с Джоковичем предлагал зрителю выйти на корт вместо него

970-я ракетка мира австралийский теннисист Мэттью Эбден не скрывал своего разочарования по ходу матча с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в первом круге турнира в рамках Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Напомним, Джокович (2) разгромил Эбдена со счётом 6:0, 6:1.

По ходу встречи Эбден подошёл к трибунам и предложил одному из зрителей выйти на корт и сыграть вместо него.

Стоит отметить, что Эбден больше специализируется на парном теннисе. Он является третьей ракеткой мира среди парников.

Во втором круге олимпийских соревнований Джокович встретится с победителем матча между экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и 83-й ракеткой мира Мартоном Фучовичем из Венгрии.