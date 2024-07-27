Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матчи Котова и Весниной с Александровой на старте Олимпиады-2024 сегодня не состоятся

Организаторы теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) объявили о переносе некоторых сегодняшних матчей из-за дождливой погоды. Эти поединки должны были пройти на открытых кортах.

В пул отменённых поединков вошли и матчи российских спортсменов. В другой день сыграют:

Павел Котов (Россия) – Стэн Вавринка (Швейцария);

Елена Веснина/Екатерина Александрова (Россия) – Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия).

Сегодня, 27 июля, свои матчи должны провести и другие россияне — Даниил Медведев и Диана Шнайдер.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.