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«Друзья и любовники?» Энди Маррей поблагодарил Новака Джоковича за годы соперничества

«Друзья и любовники?» Энди Маррей поблагодарил Новака Джоковича за годы соперничества
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Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей в шуточной форме поблагодарил 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича за многолетнее соперничество. Пост британец сопроводил несколькими фотографиями.

Фото: Из личного архива Энди Маррея

«Соперники, партнёры по парному разряду, друзья и любовники? Спасибо за 25 лет соперничества, Новак, и удачи в оставшейся части карьеры», — написал Маррей в социальных сетях.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фото: Из личного архива Энди Маррея

На Олимпиаде в Париже (Франция) Энди Маррей проводит последний турнир в карьере. Он играет в парном разряде в дуэте с Даниэлем Эвансом.

Энди Маррей и Новак Джокович играли между собой 36 раз. Сербский теннисист ведёт с большим преимуществом в счёте личных встреч — 25-11. Маррей дважды обыгрывал Джоковича в финалах ТБШ (на US Open — 2012 и Уимблдоне-2013).

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