Медведев: последние пять лет мячи тяжелее. У всех болят локти, плечи, но они всё тяжелее

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игровых мячах на Олимпийских играх — 2024.

— Хорошо летело с «форхэнда» из-за мячей?

— Да. Когда «Ролан Гаррос» поменяли мячи на Wilson, было очень тяжело — они не летят. Легче играть тем, кто умеет разгонять мячи. Это не моя сильная сторона. Я легче играю, когда мяч летит, а я его сам направляю. Очень хорошие ощущения, много виннеров на тренировках делаю, но это не отменяет того, что на грунте до сих пор очень сильные игроки. Посмотрим, как получится. Буду играть от себя.

Каждый турнир сам решает, какими мячами играть. Все мячи совершенно разные. В теннисе тенденция на протяжении последних лет пяти — мячи всё тяжелее и тяжелее. Почему — я не знаю. У всех болят плечи, локти, а они всё равно всё тяжелее и тяжелее. А на Олимпиаде, из ниоткуда очень лёгкие мячи. Но к каждому игроку могут прийти другие десять и сказать: «Лёгкие мячи — это ужасно". Но пусть побольше говорят, что надо вернуть лёгкие. Может быть, кто-то прислушается! — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.