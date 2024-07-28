Франсиско Серундоло выиграл турнир в Умаге, совершив несколько камбэков в финале
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37-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло стал чемпионом грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В финале он оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (17-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Умаг. Финал
27 июля 2024, суббота. 21:10 МСК
37
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 5
17
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
В решающем сете аргентинец отыграл подачу на матч при счёте 5:4 в пользу Музетти. Кроме того, Серундоло отыгрался со счёта 1:3 на тай-брейке.
Матч продолжался 3 часа 1 минуту. В рамках встречи Серундоло выполнил один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Музетти три подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
25-летний Серундоло выиграл третий титул АТР в карьере. В рейтинге он поднимется на 11 строчек и станет 26-й ракеткой мира.
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