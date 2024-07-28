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Даниил Медведев объяснил, почему считает Алькараса самым сложным соперником в карьере

Даниил Медведев объяснил, почему считает Алькараса самым сложным соперником в карьере
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему испанский теннисист Карлос Алькарас является для него самым сложным соперником в карьере.

— Алькарас для тебя самый сложный соперник в карьере? Не Джокович или Надаль?

— Да. С Федерером и Марреем я никогда не играл, когда они были на пике. С Джоковичем и Надалем можно играть. Да, часто проигрываешь, как и многие против них. Но Надаль на грунте — это другой уровень. Со всеми можно играть, но всё вместе Карлос — самое сильное, что я видел, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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