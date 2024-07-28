Медведев: после Уимблдона расстроился, но Алькарас был крут. Я не мог сыграть лучше

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие эмоции испытал после поражения в матче с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

— Полуфинал Уимблдона тебя расстроил или зарядил? И Синнера победил, и с Карлосом хорошо сыграл.

— Скорее зарядил. Но после полуфинала я расстроился. Я действительно круто себя чувствовал на Уимблдоне — примерно так же, когда играл финал «Шлема» на US Open. Но Карлос играл лучше, чем я когда-либо играл против кого-то на корте. Он действительно очень был крут. Я не знал, как выиграть. После матча сидишь и думаешь, что мог сделать лучше — я ничего не мог сделать лучше. Только зарядило уверенностью, что было близко. Я попробую взять ещё один «Шлем».

— Нет ли ощущения, что в таком же матче на харде мог выиграть?

— Точно знать нельзя. Но у меня точно было бы больше шансов. Несмотря на то что на траве я очень хорошо играл в этом году на Уимблдоне, на харде я более уверенно себя чувствую — как рыба в воде, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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