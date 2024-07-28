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Даниил Медведев рассказал, как ходил на открытие Олимпиады инкогнито

Даниил Медведев рассказал, как ходил на открытие Олимпиады инкогнито
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как посетил церемонию открытия Олимпиады в Париже.

— Ты был на открытии Игр инкогнито? Тебя заметили в очках и кепке.

— Если быть честным, я не люблю фоткаться по 100 раз на дню. Я обычно в кепке и очках или просто сильно натягиваю кепку. А где я прошёл на трибуну, давали шляпу. Я надел эту прикольную шляпу. Смешно было, потому что рядом сидела русская семья — парень 18 лет. Он сказал: «Даниил, удачи». Попросил сфоткаться. Говорит: «Я не хотел идти, но родители заставили. Вот, оказывается, не зря». Потом полил ливень. Несмотря на то что там была сцена, мы церемонию в основном смотрели по телевизору. Подумал, что по телеку это будет лучше, и пошёл обратно в отель», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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