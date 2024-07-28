Медведев: я очень хочу второй «Шлем». Только там получается поймать бешеный адреналин

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о главных карьерных целях на ближайшее время.

— Как бы ты описал точку карьеры, в которой находишься? Есть ощущение, что сейчас и так крутую карьеру ещё круче могут сделать только «Шлемы». Ведь «Мастерсов» много…

— «Мастерс» бы снова выиграть. Давно не выигрывал (смеётся).

— Но всё-таки сейчас всё ради «Шлемов»?

— Да. «Шлемы» и Олимпиада. Какой бы турнир я ни играл, я хочу титул. Но на «Шлемах» другие ощущения. Только на «Шлемах» получается поймать бешеный адреналин. Я слышал, что у многих топовых игроков такое было, когда другие турниры становятся чуть менее важными и всё строится ради «Шлемов». Я действительно очень хочу второй «Шлем» — стараюсь всё для этого сделать и буду продолжать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Единственный финал турнира «Большого шлема», который Медведев смог выиграть на данный момент, — US Open — 2021. Тогда россиянин в трёх сетах победил серба Новака Джоковича.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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