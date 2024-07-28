Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 27 июля в мужском парном разряде

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27 июля состоялся первый игровой день мужского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес (Аргентина) – Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания) – 6:7, 4:6.

Часть матчей первого круга, запланированных на 27 июля, были перенесены на другой день из-за неблагоприятных погодных условий.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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