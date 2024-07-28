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Даниил Медведев объяснил, почему решил не жить в олимпийской деревне в Париже

Даниил Медведев объяснил, почему решил не жить в олимпийской деревне в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, почему принял решение не жить в Олимпийской деревне.

С чем связано, что многие теннисисты не живут в Олимпийской деревне?

— Я могу говорить конкретно про себя. В Токио мне очень понравилось в Олимпийской деревне. Там был олимпийский дух, другие спортсмены — очень круто. Много различных причин, но в итоге от этого очень устаёшь. Мы, теннисисты, привыкли, что у нас своя бешеная рутина, всё по минутам расписано. Пока дойдёшь до олимпийской столовой, пока в очереди дождёшься еду, пока дойдёшь обратно, пока встанешь на автобус. В Токио я увидел, что не все теннисисты жили в Олимпийской деревне. Здесь только 15 нейтральных спортсменов. Решил, что если я хочу медали, то лучше жить в отеле.

— В деревне было бы жить намного экономнее?

— Экономнее, но ничего страшного. Мы здесь не для того, чтобы экономить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом круге Медведев обыграл австралийца Ринки Хидзикату.

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