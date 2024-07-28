Стэн Вавринка — Павел Котов: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Павел Котов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.
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Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже
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