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Александр Зверев — Хауме Мунар: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Александр Зверев — Хауме Мунар: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с представителем Испании Хауме Мунаром.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Начало матча — в 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Зверев является олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде Игр-2021 в Токио (Япония). За весь турнир немец проиграл только один сет — в полуфинале Джоковичу.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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