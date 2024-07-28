Александр Зверев — Хауме Мунар: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с представителем Испании Хауме Мунаром.

Начало матча — в 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Зверев является олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде Игр-2021 в Токио (Япония). За весь турнир немец проиграл только один сет — в полуфинале Джоковичу.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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